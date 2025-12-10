Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST

    ഡി.എൽ.എഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു

    ഡി.എൽ.എഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു
    ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ക​വി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാ​ഹി​ത്യാ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഭാ​ഷ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും സം​ഗീ​ത​വും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടു​നാ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​തേ​ഴ്സ് ഫോ​റം അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഭ​യ​ത്തെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ദു​ർ​ബ​ല​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​വു​ക​യും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തോ​ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യം കാ​ലാ​തി​വ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​വി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാ​ഹി​ത്യാ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭൂ​മി​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​ന് ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​രു ആ​കാ​ശ​ജീ​വി​ത​വും സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ബൗ​ദ്ധി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് മ​റ്റു ജീ​വി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കെ.​ടി. സൂ​പ്പി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ക​വി​ത​യു​ടെ മ​ണ്ണും ആ​കാ​ശ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഭാ​വ​ന​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പാ​ട​വ​വും ഭാ​ഷാ​ജ്ഞാ​ന​വും മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് കൈ​മു​ത​ലാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ക​ലാ​കാ​ര​നും മ​ര​ണ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ര​ച​ന​യു​ടെ ര​സ​ത​ന്ത്രം’, ‘എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര’ എ​ന്നീ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​നും സി​റ്റി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖി​യാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സാ​ബു കെ.​സി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഫ. കെ.​ഇ.​എ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്‍വ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, ഖി​യാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​ജീ​ദ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, ഷം​ന ആ​സ്മി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ടി​യാ​രി, ശോ​ഭ നാ​യ​ര്‍, പ്ര​ദോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കെ.​പി. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ മു​ഖാ​മു​ഖം സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്മി​ത ആ​ദ​ർ​ശ്, സു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളി​യോ​ട്, ഷം​ല ജ​ഹ്ഫ​ർ, ഷ​മി​ന ഹി​ഷാം എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, മീ​ഡി​യ പെ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ബി​നു കു​മാ​ര്‍, ഖി​യാ​ഫ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന്‍സാ​ര്‍ അ​രി​മ്പ്ര, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ മൊ​യ്തീ​ന്‍, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, മു​ര​ളി വാ​ളൂ​രാ​ൻ, സു​രേ​ഷ് കൂ​വാ​ട്ട്, മി​നി സി​ബി, ലി​പ്സി സാ​ബു, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഖി​യാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ഴ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​സാ​ബു കെ.​സി​യു​ടെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം ഹ​ർ​ഷ​വ​ർ​ഷം, ചി​ത്ര ശി​വ​ന്റെ പാ​ൻ ഫോ​ബി​യ, ജ​ലീ​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി​യു​ടെ കു​റ്റ്യാ​ടി​പ്പു​ഴ​യു​ടെ മ​ർ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഹു​സൈ​ൻ വാ​ണി​മേ​ലി​ന്റെ തൂ​വ​ൽ​ശേ​ഷി​പ്പ്, ജാ​ബി​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ സ്ലേ​റ്റി​ൽ വ​ര​ച്ച സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, സ്വ​പ്ന ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി, ദി ​ഡ്രീം ദാ​റ്റ് ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ദി ​മൈ​റ്റി സ്റ്റോം​സ് എ​ന്നീ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​മു​ഖ ഗ​സ​ൽ-​ഖ​വാ​ലി ഗാ​യ​ക​രാ​യ സ​മീ​ർ ബി​ൻ​സി-​ഇ​മാം മ​ജ്ബൂ​ർ സം​ഘം ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യോ​ടെ ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണു.

