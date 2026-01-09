Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:00 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം; എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്‌​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്‌​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ൽ മ​നോ​ഭാ​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്‌​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി അ​വ​യ​ർ​നെ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് ജൂ​നി​യ​ർ സെ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഫ​ഷ്ന അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കാ​നും അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​വും ആ​ദ​ര​വും വ​ള​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ സ്പീ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ലാം​ഗ്വേ​ജ് പ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ദി​ൽ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പി​ന്തു​ണ​യും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഒ​രു​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​ഹാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഓ​ട്ടി​സം പോ​ലു​ള്ള രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ളി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി.

    News Summary - Diversity Awareness; MES students visit Doha International Center for Special Needs
