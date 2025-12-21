Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:52 PM IST

    മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ടി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഒ.​ടി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​കീ​യ ഡോ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​തി ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് മാ​തൃ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​സം​ഗി​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് അ​ട​ക്കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മ​ഹ​ല്ല് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ് പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ്സ​ൽ വ​ര​യാ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ഹ​ല്ല് എ​ജു കെ​യ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ഹാ​ദി​യ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന സി.​സി.​ഐ.​പി ഹി​മാ​യ കോ​ഴ്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ലാം മാ​ക്ക​നാ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എം.​കെ. ക​രീം, നി​സാ​ർ ചെ​ട്ടി​യാം​വീ​ട്ടി​ൽ, സ​ജീ​ർ മ​ല​യി​ൽ, അ​ജ്നാ​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​പി. ശ​ഹീം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ർ മാ​ക്ക​നാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മി​ൻ ക​യ്യാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​
    News Summary - Distribution of Mayyanur Mahal Pravasi Vote Membership Form
    Similar News
    Next Story
    X