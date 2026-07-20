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    Qatar
    Posted On
    date_range 20 July 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 7:06 AM IST

    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഉ​ട​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

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    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഉ​ട​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
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    ദോ​ഹ: മു​ട​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഉ​ട​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യ ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫോ​ട്ടാ) നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ജോ​ലി ചെ​യ്ത്, കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ നി​ധി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​സം തോ​റും കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ഹി​തം അ​ട​ച്ചു ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വി​ശ്വാ​സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച്, പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ക​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​ന് മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്‌. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്‌ നാ​ട്ടി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ​ല​രും മ​രു​ന്നി​നും മ​റ്റ് നി​ത്യ​ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തു മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ന​ല്‍കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടും. കൂ​ടാ​തെ, പു​തി​യ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ത്ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പെ​ട്ടു.

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ്‌ കു​ര്യ​ന്‍ നെ​ടും​ത്ത​റ​യി​ല്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ്‌ ജോ​ര്‍ജ് മാ​ത്യു, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജി​ജി ജോ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച നി​വേ​ദ​നം ഫോ​ട്ടാ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ണ്‍ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാം, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജോ​ര്‍ജ് കെ. ​തോ​മ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:chief ministergulfimmediatelyqatar​expatriate pension
    News Summary - Distribute expatriate pension immediately; Petition submitted to the Chief Minister
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