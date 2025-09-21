Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 8:59 AM IST

    കൊ​ളം​ബി​യ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും ഇ.​ജി.​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്കം; സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദോ​ഹ: കൊ​ളം​ബി​യ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും സ്വ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഗൈ​റ്റാ​നി​സ്റ്റ ആ​ർ​മി ഓ​ഫ് കൊ​ളം​ബി​യ​യും (ഇ.​ജി.​സി) ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​പ്ര​കാ​രം, ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ലെ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ദോ​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ​എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടും വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ചും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ അ​ന്ത​സ്സ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം, ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ഞ്ജാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ശ്വ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം, ധാ​ര​ണ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കും. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ർ​ന്നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    peace talksgulfQatar
