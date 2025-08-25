Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:34 PM IST

    ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും’ ച​ര്‍ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    'ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും' ച​ര്‍ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍

    തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി, ഫാം ​ഹൗ​സ്, പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ മു​ത​ലാ​യ​വ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഫോ​റി​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്ത് ആ​ർ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ച​ര്‍ച്ചാ​സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സി​ദ്ദീ​ഹ, പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള, എം. ​അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സാ​ബു സു​കു​മാ​ര​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ദ​സ്സ് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീം കൊ​ല്ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ജാം, മ​ന്‍സൂ​ര്‍, ഷി​ബു ഹം​സ, നി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, അ​ന​സ് അ​ഞ്ച​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsDiscussionQatar News
    News Summary - discussin conducted on the subject constitution and fundamental rights
