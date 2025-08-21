Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:03 PM IST

    ഡി​സ്‌​ക​വ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജ്; വ​രൂ, ഭീ​മ​ൻ തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളെ കാ​ണാം

    ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളെ അ​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ മ​റൈ​ൻ സോ​ണി​ൽ കാ​ണാം
    ദോ​ഹ: ഓ​രോ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​മു​ദ്ര വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും ഭീ​മ​ൻ തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളെ (വെ​യ്ൽ ഷാ​ർ​ക്ക്) ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് കാ​ണാ​നു​മാ​യി ഡി​സ്‌​ക​വ​ർ ഖ​ത്ത​ർ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ൾ അ​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ മ​റൈ​ൻ സോ​ണി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭീ​മ​ൻ തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​വും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​വു​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക.

    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഡി​സ്ക​വ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന വെ​യ്ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് ടൂ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​യ്ൽ ഷാ​ർ​ക്കു​ക​ളെ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ആ​ഡം​ബ​ര ക​റ്റാ​മ​ര​ൻ ബോ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റാ​നും മ​റൈ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വെ​യ്ൽ ഷാ​ർ​ക്കു​ക​ളെ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​വ​യു​ടെ പ​ങ്ക്, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഐ.​യു.​സി.​എ​ൻ നി​ല​വി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 75 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ത്തി​ല​ധി​കം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ലി​യ ശ​രീ​ര​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യ​ല്ല. മ​റ്റ് സ്രാ​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഇ​വ ചെ​റി​യ ജീ​വി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​യി ശാ​ന്ത​മാ​യി വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ നീ​ന്തി​യാ​ണ് ഇ​വ ഇ​ര തേ​ടു​ന്ന​ത്. 60 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഭൂ​മി​യി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വ് എ​ന്ന വെ​യ്ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന് 60 മു​ത​ൽ 100 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി ആ​യു​സ്സാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്നും 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന അ​ൽ ഷാ​ഹീ​ൻ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഖ​ത്ത​ർ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം മു​ന്നൂ​റോ​ളം തി​മിം​ഗ​ല സ്രാ​വു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മാ​വാ​നി, പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്, തീ​ര​ദേ​ശ-​അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ​2022ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ, 1200ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​www.discoverqatar.qa/wsoq എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് നേ​രി​ട്ട് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

