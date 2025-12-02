Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightക​ട​ലി​ന്റെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:18 AM IST

    ക​ട​ലി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ; 15ാമ​ത് ക​താ​റ ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 18 വ​രെ തു​ട​രും

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ലി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ; 15ാമ​ത് ക​താ​റ ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 18 വ​രെ തു​ട​രും
    cancel
    camera_alt

    ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ചി​ത്രം -അ​ഷ്ക​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി 15ാമ​ത് ക​താ​റ ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (പാ​യ​ക്ക​പ്പ​ൽ മേ​ള) ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ക​താ​റ​യി​ലെ ബീ​ച്ചി​ന്റെ തെ​ക്കു ഭാ​ഗ​ത്താ​യി വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഡി​സം​ബ​ർ 18 വ​രെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ട​ൽ ജീ​വി​ത​വും കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ട​ലോ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പാ​യ​ക്ക​പ്പ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക​ട​ലും, മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​താ​റ ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റ്.ഖ​ത്ത​റി​നു പു​റ​മെ, ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ, ഇ​റാ​ൻ, താ​ൻ​സ​നി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, സു​ഡാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സു​ഡാ​ൻ ക​താ​റ ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത്.



    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സു​ഡാ​നീ​സ് ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ ത​നി​മ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് സു​ഡാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.‘ഖ​ത്ത​രി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​ല​ക്ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​മു​ദ്ര​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും അ​വ​രു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ​മു​ദ്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​മു​ദ്ര​യാ​ന ക​ല​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ​വി​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, മു​ത്തും പ​വി​ഴ​വും​കൊ​ണ്ട് ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും, പൗ​രാ​ണി​ക കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സാ​യി​രു​ന്ന ചി​പ്പി​യി​ൽ നി​ന്നും മു​ത്ത് എ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ‘ദൗ ​ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    നാ​ട​ൻ ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ത​ടി​ക്ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​കൂ​ടാ​തെ, തു​ഴ​ച്ചി​ൽ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kataraFestivalsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dhow Festival with Sea Views;15th Katara Dhow Festival to Continue Until December 18
    Similar News
    Next Story
    X