Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമാ​ലി​ന്യം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:07 PM IST

    മാ​ലി​ന്യം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ൽ; റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    waste bin
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഉ​റ​വി​ട മാ​ലി​ന്യ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ലെ ന്യൂ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, ഓ​ൾ​ഡ് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, അ​ൽ വ​ജ്ബ, റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഹി​രാ​ൻ, സൗ​ത്ത് മു​ഐ​തി​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,556 നീ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ്രേ ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ 5,624 നീ​ല റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ റൗ​ദ​ത്ത് അ​ബ അ​ൽ ഹി​രാ​ൻ, അ​ൽ വ​ജ്ബ, ന്യൂ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​റ​വി​ട മാ​ലി​ന്യ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​വു​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ മാ​ലി​ന്യം ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്, അ​ത​ത് ബി​ന്നു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewswasteQatarNewsrecyclingwaste bin
    News Summary - recycling bins have been distributed
    Similar News
    Next Story
    X