Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘ത്രി​ത​ല...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 8:41 AM IST

    ‘ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വി​ക​സ​നം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വി​ക​സ​നം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം’
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ആ​സ​ന്ന​മാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും നി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​തി​നി​നീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്ങി​നു വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ നേ​തൃ​സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് അ​നാ​വ​ശ്യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യം മ​റ​യ്ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ണു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ് വി​ഡി​യോ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സി​ലൂ​ടെ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ​ലി, സാ​ദി​ഖ​ലി, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ല്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Panchayat ElectionsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Development should be discussed in the three-tier panchayat elections'
    Similar News
    Next Story
    X