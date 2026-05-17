ദോഹ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള സന്ദർശിച്ച് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
ദോഹ: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളിലൊന്നായ ദോഹ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസ്സൻ ബിൻ അലി ആൽഥാനി സന്ദർശിച്ചു. ദോഹ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ജാസിം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി സ്വീകരിച്ചു.
'അറിവിലൂടെയാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ പവലിയനുകളും ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. കൂടാതെ വിവിധ പ്രാദേശിക, അറബ്, അന്തർദേശീയ പ്രസാധകരുടെ സ്റ്റാളുകളും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. പുതിയ സാഹിത്യ -ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ താൽപര്യപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം, ഈ വർഷത്തെ മേളയിലെ സവിശേഷമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി. പുസ്തകമേളയിൽ ഇത്തവണയും വിപുലമായ പങ്കാളിത്തവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ പരിപാടികളുമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഐ.പി.എച്ച് സ്റ്റാൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു
ദോഹ: ദോഹ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ച 35ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ഇത്തവണയും മലയാളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ് (ഐ.പി.എച്ച്) സ്റ്റാൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഐ.പി.എച്ച് ബുക്ക് സ്റ്റാളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം പ്രമുഖ ഖത്തറി കോളമിസ്റ്റായ ജാസിം അൽ ഖുവൈതിർ നിർവഹിച്ചു. സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി പ്രസിഡന്റ് (സി.ഐ.സി) ഖത്തർ പ്രസിഡന്റ് ആർ.എസ്. അബ്ദുൽജലീൽ, കേന്ദ്ര സമിതിയംഗങ്ങളായ ടി.കെ. ഖാസിം, നൗഫൽ പാലേരി, സുഹൈൽ ശാന്തപുരം, മുഹമ്മദലി, കെ.വി. നൂറുദ്ദീൻ, അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് ഖത്തർ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സ്റ്റാൾ സന്ദർശിച്ചു. ദോഹ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ H5-14 സ്റ്റാളിലാണ് നൂറുകണക്കിന് വൈവിധ്യമാർന്ന പുസ്തക ശേഖരങ്ങളോടെ ഐ.പി.എച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലായി, സാമൂഹികം, സംസ്കാരം, ഇസ്ലാം, ബാലസാഹിത്യം, വിദ്യഭ്യാസം, കരിയർ തുടങ്ങി വിവിധ തലക്കെട്ടുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളെയും വായനയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബുക്ക് ഫെയറിലേക്കും ഐ.പി.എച്ച് പവലിയനിലേക്കും സംഘാടകർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register