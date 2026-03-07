വ്യോമ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസ്സൻ ബിൻ അലി ആൽഥാനി വ്യോമ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു. ഖത്തരി സായുധ സേന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ (പൈലറ്റ്) ജാസിം ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മന്നായ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സന്ദർശന വേളയിൽ, ഖത്തറിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയും പ്രവർത്തന ക്ഷമതയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമാതിർത്തിയുടെയും ജലാതിർത്തിയുടെയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയെ ഖത്തർ അമീരി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയുടെ കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് മുബാറക് അൽ ഷഹ്വാനി സ്വീകരിച്ചു.
