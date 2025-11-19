ഡൽഹി സ്ഫോടനം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർ. സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആക്രമണത്തിനെതിരെയും ഭീകരതക്കെതിരെയുമുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.
നവംബർ 10ന് ആയിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കി ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ 15 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനമറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register