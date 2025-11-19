Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:32 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​നം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​നം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും ഭീ​ക​ര​ത​ക്കെ​തി​രെ​യു​മു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ 10ന് ​ആ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി ഡ​ൽ​ഹി ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 15 പേ​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ മ​രി​ച്ച​ത്. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

