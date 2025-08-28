Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:09 PM IST

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം; കാ​ർ ഡീ​ല​ർ ഷോ​പ്പ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കാ​ർ​സ് അ​ൽ​മ​ന എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ഒ​രു മാ​സം അ​ട​ച്ചി​ടാ​നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്
    car dealer shop closed
    cancel

    ദോ​ഹ: ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ർ ഡീ​ല​ർ ഷോ​പ്പ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പേ​ളി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കാ​ർ​സ് അ​ൽ​മ​ന എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു മാ​സം അ​ട​ച്ചി​ടാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ​ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​നെ​യും ​വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (8) 2008ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ ന​മ്പ​ർ 16ലെ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​രും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി​ക​ളോ മ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ 16001 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsshopClosedCar dealersQatar Newscar dealer
    News Summary - Delays in services; Car dealer shop closed
    Similar News
    Next Story
    X