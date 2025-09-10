Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:36 AM IST

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം; സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം; സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    cancel

    ദോ​ഹ: ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ​ഫി​ക്സ് ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ​അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​പ്പി​ൾ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്ഥാ​പ​നം ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം 2008 ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (16) അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsestablishmentServices delayed
    News Summary - Delay in providing services; decision to close the establishment
    Similar News
    Next Story
    X