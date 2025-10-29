Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Oct 2025 10:08 AM IST
    29 Oct 2025 10:08 AM IST

    പ്ര​തി​രോ​ധ -സു​ര​ക്ഷ; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്
    പ്ര​തി​രോ​ധ -സു​ര​ക്ഷ; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ-​സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​അ​ൽ വ​ക്റ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​വ​സ​രോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ തീ ​പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ണ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി പ്ര​ശം​സാ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം, സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വ​വും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ-​സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ​ര​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Defense and security; Those involved in operations were honored
