Madhyamam
    അ​മീ​രി ദീ​വാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രുടെ മ​രണം;അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്
    അ​മീ​രി ദീ​വാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രുടെ മ​രണം;അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    ദോ​ഹ: ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ലു​ണ്ടാ​യ കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ദൈ​വം അ​വ​ർ​ക്ക് കാ​രു​ണ്യം ചൊ​രി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും ക്ഷ​മ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ താ​മ​ർ ആ​ൽ ഥാ​നി, അ​ബ്ദു​ല്ല ഗാ​നിം അ​ൽ ഖ​യാ​രി​ൻ, ഹ​സ​ൻ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ​അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ബ്ദു​ല്ല ഈ​സ അ​ൽ കു​വാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ബു​അ​നൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഇ​വ​രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ദുഃ​ഖ​വും അ​റി​യി​ച്ച അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ യ​മ്മാ​ഹി ദൈ​വം അ​വ​രോ​ട് ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ഷ​മ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചു.

