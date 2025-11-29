Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    29 Nov 2025 6:16 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 6:16 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്രി​യ​താ​രം; ഡേ​വി​ഡ് ബെ​ക്കാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ഓ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ മ​ന്ത്ര 4 ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്
    കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്രി​യ​താ​രം; ഡേ​വി​ഡ് ബെ​ക്കാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടും പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യും ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടും ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ഡേ​വി​ഡ് ബെ​ക്കാം.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ഓ​ൾ (ഇ.​എ.​എ) ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്ര 4 ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​വും യൂ​നി​സെ​ഫ് ഗു​ഡ്‌​വി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ഡേ​വി​ഡ് ബെ​ക്കാം.


    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച ബെ​ക്കാം, ഇ.​എ.​എ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​യും നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടു​മൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ.​എ.​എ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ മ​ന്ത്ര 4 ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മും​ബൈ, വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക എ​ന്ന ഇ.​എ.​എ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക -സാ​മൂ​ഹി​ക​ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വും, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ​ഓ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​േ​ണ്ട​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​റാ​ണ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ഓ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ട​ക്കം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

