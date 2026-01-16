Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദാറുല്‍ഹുദാ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 1:49 PM IST

    ദാറുല്‍ഹുദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികളെ അനുമോദിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തര്‍ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില്‍ നടന്ന ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ അറബേതര രാജ്യങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി തൂത്തുവാരിയാണ് ദാറുല്‍ഹുദാ ടീം ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്
    ദാറുല്‍ഹുദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികളെ അനുമോദിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ള്‍സ് ഡി​ബേ​റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ദാ​റു​ല്‍ഹു​ദാ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി- സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോഹ: ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്കൂള്‍സ് ഡിബേറ്റിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരായ ദാറുല്‍ഹുദാ സെക്കൻഡറി- സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഖത്തർ ഹാദിയ അനുമോദനം നൽകി. അബ്ദുൽ ഹയ്യ് മുടിക്കോട്, മുഹമ്മദ് റബീഹ് പാവണ്ണ, മുഹമ്മദ് ഹാഷിം പൊന്നാനി, മുബശ്ശിർ മുണ്ടമ്പ്ര ട്രെയ്നർ അഫ് ലഹ് എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത്.

    യോഗത്തിൽ ഖത്തർ ഹാദിയ പ്രസിഡന്റ്‌ അഷ്‌റഫ്‌ ഹുദവി കാട്ടുമുണ്ട അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഡോ. കെ.എം. ബഹാഉദ്ദീൻ ഹുദവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാലിക് ഹുദവി, ഫൈസൽ നിയാസ് ഹുദവി, മജീദ് ഹുദവി, ഹനീഫ ഹുദവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി അബ്ദുസമദ് ഹുദവി സ്വാഗതവും അഹ്മദ് ചെമ്മുക്കിൽ ഹുദവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മലേഷ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സുല്‍ത്വാന്‍ സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍ സ്‌കൂള്‍ ആയിരുന്നു ഫൈനലില്‍ എതിരാളികള്‍. ഖത്തര്‍ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില്‍ നടന്ന ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ അറബേതര രാജ്യങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി തൂത്തുവാരിയാണ് ദാറുല്‍ഹുദാ ടീം ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsdarul hudafelicitates
    News Summary - Darul Huda Institute felicitates students
    Similar News
    Next Story
    X