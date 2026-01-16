ദാറുല്ഹുദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികളെ അനുമോദിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്കൂള്സ് ഡിബേറ്റിങ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരായ ദാറുല്ഹുദാ സെക്കൻഡറി- സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഖത്തർ ഹാദിയ അനുമോദനം നൽകി. അബ്ദുൽ ഹയ്യ് മുടിക്കോട്, മുഹമ്മദ് റബീഹ് പാവണ്ണ, മുഹമ്മദ് ഹാഷിം പൊന്നാനി, മുബശ്ശിർ മുണ്ടമ്പ്ര ട്രെയ്നർ അഫ് ലഹ് എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത്.
യോഗത്തിൽ ഖത്തർ ഹാദിയ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഹുദവി കാട്ടുമുണ്ട അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഡോ. കെ.എം. ബഹാഉദ്ദീൻ ഹുദവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാലിക് ഹുദവി, ഫൈസൽ നിയാസ് ഹുദവി, മജീദ് ഹുദവി, ഹനീഫ ഹുദവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി അബ്ദുസമദ് ഹുദവി സ്വാഗതവും അഹ്മദ് ചെമ്മുക്കിൽ ഹുദവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മലേഷ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സുല്ത്വാന് സൈനുല് ആബിദീന് സ്കൂള് ആയിരുന്നു ഫൈനലില് എതിരാളികള്. ഖത്തര് തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില് നടന്ന ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് അറബേതര രാജ്യങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി തൂത്തുവാരിയാണ് ദാറുല്ഹുദാ ടീം ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്.
