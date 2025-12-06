Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 11:45 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ

    ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള വേ​ദി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​കത​നി​മ​യും പൈ​തൃ​ക​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 10ന്​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഉം ​സ​ലാ​ലി​ലെ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ നീ​ളും. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ കൊ​ടി​യേ​റു​ന്ന​ത്. ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കും, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഒ​ട്ട​ക​സ​വാ​രി, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ക​ട​ലോ​ര ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി അ​റ​ബ്​ പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ എ​ന്നും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത്.

    ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും പൈ​തൃ​ക​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ ​വി​വി​ധ ഷോ​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ത്വ​വും എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ്, ദോ​ഹ ഫോ​റം, ഖ​ത്ത​ർ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദി ​ഡെ​ഫ്, ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി സെ​ന്റ​ർ, ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്, ഖ​ത്ത​ർ റീ​ഡ്‌​സ്, ഖ​ത്ത​ർ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും.

