Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    8 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:58 PM IST

    അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക​ളി​യു​മാ​യി ദാ​ഡു മ്യൂ​സി​യം

    അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക​ളി​യു​മാ​യി ദാ​ഡു മ്യൂ​സി​യം
    ദാ​ഡു ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്

    ദോ​ഹ: വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രീ​ക്ഷ​ണ, നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് ദാ​ഡു മ്യൂ​സി​യം. ക​ളി​യും കാ​ഴ്ച​യു​മൊ​രു​ക്കി ദാ​ഡു മ്യൂ​സി​യം പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ഠ​ന​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ദാ​ഡു ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് 12 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ, വി​ജ്ഞാ​ന ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ട​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​യ ക​ളി​സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും ക​ളി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ദാ​ഡു ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

    2026 ഏ​പ്രി​ൽ​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റീ​സൈ​ക്കി​ൾ​ഡ് ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, വി​വി​ധ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ലാ​ന്റ് മാ​ച്ചി​ങ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഗെ​യിം, കൂ​ടാ​തെ പാ​വ​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, പൂ​ന്തോ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം, പാ​ച​കം, ബാ​ല​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കാ​ർ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും വാ​ഷി​ങ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും. ഇ​തി​നാ​യി സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഒ​രു വാ​ഹ​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
