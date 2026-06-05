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    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 7:23 AM IST

    സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്രി​ക​രേ, ഇ​തി​ലേ...സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​യൊ​രു​ക്കി അ​ഷ്ഗാ​ൽ

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    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 3,430 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി അ​ഷ്ഗാ​ൽ
    സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്രി​ക​രേ, ഇ​തി​ലേ...സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​യൊ​രു​ക്കി അ​ഷ്ഗാ​ൽ
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    ദോ​ഹ: പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​യി​ക ക്ഷ​മ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​പു​ല​മാ​യ സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് 3,430 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൈ​ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് അ​ഷ്ഗാ​ൽ ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    അ​ഷ്ഗാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ൾ

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, സു​സ്ഥി​ര​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യ യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. 2013 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള 12 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വി​പു​ല​മാ​യ പാ​താ ശൃം​ഖ​ല യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ഷ്ഗാ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് കോ​സ്റ്റ​ൽ റോ​ഡി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഒ​ളി​മ്പി​ക് സൈ​ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കാ​ണ്. 33 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഈ ​അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ട്രാ​ക്ക് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ട്രോ വ​ഴി​യു​ള്ള തു​ട​ർ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ഏ​റെ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​പാ​ത​ക​ളി​ൽ അ​ഷ്ഗാ​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​നു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളും വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് അ​ഷ്ഗാ​ലി​ന്റെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്.

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    TAGS:bicyclebicycle rideqatar​Cyclists
    News Summary - Cyclists...Qatar is rebuilding a network of bicycle paths
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