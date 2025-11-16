Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ -2 ; സി.​പി.​എ.​ക്യു ചീ​ക്കോ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ -2 ; സി.​പി.​എ.​ക്യു ചീ​ക്കോ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ -2 ൽ ​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സി.​പി.​എ.​ക്യു ചീ​ക്കോ​ട്

    ദോ​ഹ: ചെ​റു​വാ​ടി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ-2 പ​ന്ത​ൾ​ച്ചാ​ണ്ടോ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ൽ വ​ക്റ ജെം​സ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. എ​ട്ടോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    മീ​കാ​ത്ത് മ​ന്തി ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രി​ല്ലും അ​മാ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ചെ​റു​വാ​ടി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സി.​പി.​എ.​ക്യു ചീ​ക്കോ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

