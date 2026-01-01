Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 1 Jan 2026 3:47 PM IST
    date_range 1 Jan 2026 3:47 PM IST

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും മാ​റ്റി​ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശം

    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും മാ​റ്റി​ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശം
    ദോ​ഹ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ക്സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ത്തി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ക​രാ​ർ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ലോ, നി​ശ്ചി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​യ്മ​യോ, പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​ന​ൽ​കാ​നോ പ​ണം തി​രി​കെ വാ​ങ്ങാ​നോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു

    ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​നി​ഷ്ട​ക​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ MOCIQATAR എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Qatar News
    News Summary - Customers have the right to return and exchange devices.
