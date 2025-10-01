Begin typing your search above and press return to search.
    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു

    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു
    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു. വ​ക്റ​യി​ലെ ഡി.​പി.​എ​സ് എം.​ഐ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​വി​ത, ക​ഥ, ഉ​പ​ന്യാ​സ, ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. മ​ൺ​മ​റ​aഞ്ഞ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ കു​ല​പ​തി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച വേ​ദി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ 'പ്ര​വാ​സം, സ്ത്രീ, ​എ​ഴു​ത്ത്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഷീ​ല ടോ​മി, ഷ​മീ​ന ഹി​ഷാ൦, സ്‌​മി​ത ആ​ദ​ർ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ‘വ​ള​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​കം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷീ​ല ടോ​മി, പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടെ പി​റ​വി​യും അ​വ​യു​ടെ എ​ഴു​ത്തു രീ​തി​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ച്ച സെ​മി​നാ​ർ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും സ​ദ​സ്സി​നും വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​മാ​യ സ​ദ​സ്സി​നോ​ട് സം​വ​ദി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ സെ​മി​നാ​റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ എം.​വി. നി​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷാ​നി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ (കൈ​ര​ളി ന്യൂ​സ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് എ​ഡി​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്‌​കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത്ത് സ​ഹീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സം​സ്‌​കൃ​തി ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    സം​സ്‌​കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി​നി അ​പ്പു​വി​ന്റെ ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​രം ‘ക​വി​ത തു​മ്പി​ക​ൾ’ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ബാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷീ​ല ടോ​മി, പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഥ​ര​ച​ന​യി​ലും ക​വി​താ​ര​ച​ന​യി​ലും ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ സാ​ൻ​സി ബി​ജീ​ഷും ഉ​പ​ന്യാ​സ​ത്തി​ൽ പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ ന​ശ്വ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    സം​സ്‌​കൃ​തി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളും മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്‌​കൃ​തി ആ​ർ​ദ്ര നി​ലാ​വ് ക​വി​താ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ ക​വി​ത​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്‌​കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രീ​ക്കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

