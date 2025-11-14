Begin typing your search above and press return to search.
    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ 12ാമ​ത് സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ലീ​ലി​യോ​ക്ക്

    പു​ര​സ്കാ​ര​സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​വം​ബ​ർ 22ന് ​ദോ​ഹ​യി​ൽ
    ജ​ലീ​ലി​യോ

    ദോ​ഹ: സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ 12ാമ​ത് സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം 2025 ജ​ലീ​ലി​യോ​ക്ക്. ‘ടി​നി​റ്റെ​സ്’ എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ​യാ​ണ് ജ​ലീ​ലി​യോ​യെ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​ർ​ഹ​യാ​ക്കി​യ​ത്. 50,000 രൂ​പ​യും സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ശ​സ്തി​ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. 2004 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യും ബ​ഹ്റൈ​നി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​യ 'ദി ​ഡെ​യി​ലി ട്രൈ​ബ്യൂ​ണി'​ലും 'ഡി​സൈ​ൻ​ഡ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സി'​ലും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ജ​ലീ​ലി​യോ മ​യ്യ​ഴി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​ള​വി​ല​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഥ​ക​ളും, ഡി.​സി ബു​ക്സി​ലൂ​ടെ ‘റം​ഗൂ​ൺ സ്രാ​പ്പ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ലും ഇ​തി​ന​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഥ​ക്ക് 2023ലെ ‘​ന​വ​നീ​തം’ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത ക​ഥാ​കാ​ര​നും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ജേ​താ​വു​മാ​യ അ​ശോ​ക​ൻ ചെ​രു​വി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ ചെ​റു​ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷ്ട​മൂ​ർ​ത്തി​യും എ​സ്. സി​ത്താ​ര​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള സ​മി​തി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്.

    ജ​പ്പാ​ൻ, ചൈ​ന, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, കാ​ന​ഡ, അ​മേ​രി​ക്ക, വി​വി​ധ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച 76ല​ധി​കം ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 2025 ന​വം​ബ​ർ 22 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ക​ഥാ​കാ​ര​നും നോ​വ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ എ​സ്. ഹ​രീ​ഷ് പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തും. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും മു​ൻ സം​സ്കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ, സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​ര സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Culture Qatar 12th C.V. Sriraman Literary Award to Jalili
