    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:49 PM IST

    നാട്ടിലിന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ

    നാട്ടിലിന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ
    വോട്ടു പരിഭവം തീരാതെ പ്രവാസികൾ

    അ​ഷ്റ​ഫ് ക​വ്വാ​യി

    മ​ത്ര: ജ​​ന​​വി​​ധി പു​​റ​​ത്തു​​വ​​രാ​​ൻ ഏ​താ​നും മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ൾ മാ​​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണു ന​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. രാ​​വി​​ലെ ആ​​ദ്യ​​മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ ത​​ന്നെ ആ​​ദ്യ​​ഫ​​ലം അ​​റി​​യാ​​നാ​​കു​​മെ​​ങ്കി​​ലും പൂ​​ർ​​ണ​​ഫ​​ലം ഉ​​ച്ച​​യോ​​ടെ​​യേ അ​​റി​​യാ​​നാ​​വൂ. ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലും കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​നി​​ലും ഒ​​റ്റ​​വോ​​ട്ടേ ഉ​​ള്ളൂ എ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ പ്ര​​ക്രി​​യ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ല​​ളി​​ത​​മാ​​കും.

    എ​​ന്നാ​​ൽ ഗ്രാ​​മ, ബ്ലോ​​ക്ക്, ജി​​ല്ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് ഡി​​വി​​ഷ​​നു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ത്രി​​ത​​ല വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ഉ​​ള്ള വോ​​ട്ടെ​​ണ്ണ​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മൂ​​ന്നു​​വോ​​ട്ടും ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം സ​​മാ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യാ​​ണ് എ​​ണ്ണു​​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ട്ടി​ൽ ​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും പോ​ളി​ങ്ങും ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പന​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ലൊ​ന്നും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന വി​ഷ​മ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​റു​തി​യി​ല്ല. പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് അ​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്നു ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്‌. അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എം​ബ​സി​ക​ളും മ​റ്റും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ല്‍കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ടെ​ക്നോ​ള​ജി വി​ക​സി​ച്ച‌ ഇ​ക്ക​ാലത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഒ​രു​ക്കി ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ധി​കം അ​ധ്വാ​ന​മൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല​​ത്ത വി​ധം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ര്‍ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ഫ്രാ​ന്‍സി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഫ്ര​ഞ്ച് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള​തും അ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​തി​താ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ള്ള​തും വാ​ര്‍ത്ത​യാ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ഫി​ലി​പ്പൈ​ന്‍സ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, വി​വി​ധ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രൊ​ക്കെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഇ​ല​ക്ഷ​നി​ല്‍ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് വ​രെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യാ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ, വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി​ഭാ​ഗ​ധേ​യം‌ നി​ര്‍ണ​യി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്.

    News Summary - Counting of votes in the country
