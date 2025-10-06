Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    6 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 11:35 AM IST

    കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റ് ഭാ​ഗം

    ​ദോ​ഹ: കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഷാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഓ​ൾ​ഡ് പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഗ​മ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​ഷ്ഗാ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ക. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ർ​ണി​ഷി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. പ​ഴ​യ അ​സ്ഫാ​ൽ​റ്റ് പാ​ളി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന്, ടാ​റി​ങ് റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കി​ങ് എ​ന്നീ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ഷ്ഗ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​ഷ്ഗ​ലി​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് മ​റ്റ് റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

