Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:59 PM IST

    സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം

    സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം
    സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി-​ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ യോ​ഗം സ​മാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ യ​മാ​മ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യം, മി​ലി​ട്ട​റി, ഊ​ർ​ജം, വ്യ​വ​സാ​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, നി​ക്ഷേ​പം, വ്യാ​പാ​രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്കാ​രം, ടൂ​റി​സം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക -ആ​ഗോ​ള ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഖ​ത്ത​റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പി​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ രം​ഗ​ത്തെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും യോ​ഗം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ശ്വ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​നാ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദീ​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ലി ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഥാ​നി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സൗ​ദി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സൗ​ദ്, കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​വും സ​ഹ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സൗ​ദ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സൗ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് അ​ൽ സൗ​ദ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സൗ​ദ്, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ൽ സൗ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:meetingsQatar NewsdecisionsCoordination Council
