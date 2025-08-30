Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:24 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ഖ​ത്ത​ർ-​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽഥാ​നി സൗ​ദി​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​സ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽഥാ​നി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​സ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി, സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​അ​ദീ​ദ്, ഖ​ത്ത​റി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ്രി​ൻ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ആ​ൽ സു​ഊ​ദ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റു​മൈ​ഹ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf Newscooperationtransporttransport ministerQatar News
    News Summary - Cooperation in transport; Qatar-Saudi Arabia transport ministers meet
