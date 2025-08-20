Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:32 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:32 AM IST

    തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി

    തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ഒ​മാ​നി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും 2025-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്രോ​ഗ്രാം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി കാ​ര്യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​മി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നൈ​മി, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​കാ​ര്യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മ​ദ് ഫ​റാ​ജ് ദ​ൽ​മൂ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഒ​മാ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും തൊ​ഴി​ൽ, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​

    തൊ​ഴി​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​റി​വ് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:cooperationQatar Newsvisit OmanLabor Sector
    News Summary - Cooperation in the labor sector: Qatari delegation concludes visit to Oman
