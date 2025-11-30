Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Nov 2025 1:18 PM IST
    30 Nov 2025 1:18 PM IST

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ്

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ചു​മ​ത​ല​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ സം​വ​ര​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യാ​ണ്‌ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മു​ഖ​മു​ദ്ര. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ൽ നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന് വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​രേ​ണ്ട​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും നി​യ​മ​സം​ഹി​ത​യു​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ന്‍ മാ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ജീം കൊ​ല്ലം, റ​ശാ​ദ് ഏ​ഴ​ര, അം​ജ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ വാ​ഴേ​രി, സ​ഹ​ല മ​ല​പ്പു​റം, സു​ബ്ഹാ​ൻ, ഇ​ജാ​സ് വ​ട​ക​ര, സി​റാ​ജ് പാ​ലേ​രി, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ കൊ​ല്ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

