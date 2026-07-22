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    Qatar
    Posted On
    date_range 22 July 2026 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 7:32 AM IST

    സം​ര​ക്ഷി​ത -ജൈ​വ കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു; കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പ്

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    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിലാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്
    സം​ര​ക്ഷി​ത -ജൈ​വ കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു; കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പ്
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    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ത കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2025-ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, തു​റ​സ്സാ​യ 6.54 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ (654 ഡോ​നം) തു​റ​സ്സാ​യ ഇ​ടം സം​ര​ക്ഷി​ത കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി. കൂ​ടാ​തെ, കീ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് 1,864 ഇ​ൻ​സെ​ക്റ്റ് പ്രൂ​ഫ് നെ​റ്റ് ഹൗ​സു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ -ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ത കൃ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജൈ​വ​ക കൃ​ഷി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജൈ​വ​കൃ​ഷി വി​സ്തൃ​തി 813 ഡോ​നം (8.13 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ) ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ കൃ​ഷി​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​നം. ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ 2,03,600 വി​ത്ത് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, 21,421 കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, 10,176 യൂ​ണി​റ്റ് വ​ളം, 9,780 തൈ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 83,145 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​തി​ൽ 82,151 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കാ​ർ​ഷി​ക പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 63,936 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 25,537 പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​കെ 5.76 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ർ​ഷി​ക പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന ത്തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ദേ​ശീ​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കാ​ർ​ഷി​ക -ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളു​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:organic farmingagricultural sectorWidespreadConservation
    News Summary - Conservation-organic farming methods are becoming widespread; Qatar's leap in the agricultural sector
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