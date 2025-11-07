Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    7 Nov 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:07 AM IST

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ മ​ദ്റ​സ മ​ജ്‍ലി​സ് പ്രൈ​മ​റി പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ മ​ദ്റ​സ മ​ജ്‍ലി​സ് പ്രൈ​മ​റി പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ മ​ദ്റ​സ മ​ജ്‍ലി​സ് പ്രൈ​മ​റി പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ

    അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​യി കേ​ര​ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്രൈ​മ​റി പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വ​ക്റ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റാ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് നൈ​റ്റ്‌ ‘ബു​റൂ​ജ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​മോ​ദ​ന സം​ഗ​മം സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എം.​ടി. ആ​ദം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി പി.​എം സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്റ്റേ​റ്റ് ടോ​പ്പേ​ഴ്‌​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​യി​ഷ ബി​നോ​യ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അം​ന ന​സ്മി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​സി​ൽ റാ​സി, ആ​മേ​ൻ റ​സീം, മ​ൻ​ഹ ഷ​ഫീ​ക്, ആ​യി​ഷ മ​നാ​ർ, അ​ബാ​ൻ അ​ലി റാ​സി​ഖ്, ലാ​മി​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, ഫു​ൾ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ്, ഹ​ബീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി, പി.​ടി.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ദ് അ​ലി, പി.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം പി.​എം, ബ​ദ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൻ​സ​ൽ മീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് അ​ലി​യാ​ർ കു​ഞ്ഞ്, റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി എ​ന്നി​വ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് നി​സാ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ, റ​ജീ​ന നി​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ 103 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    യാ​സീ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും റീ​മ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി സം​ഘ​ഗാ​ന​വും ന​ട​ത്തി. യു.​പി വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ് ന​ബീ​ൽ പു​റാ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​രീ​ക്ഷ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ നി​സാ​ർ പി.​വി സ​മാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ്, ഫ​ജ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഹം​സ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X