ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് അനുമോദനം

ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് അനുമോദനംtext_fields
ദോഹ: കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികളെ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ പത്നി ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി അനുമോദിച്ചു. അമീരി ദിവാനിലെ മുശൈരിബ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് വിജയികളെ ആദരിച്ചത്.
അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ മികവിനും വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കും ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി വിദ്യാർഥിനികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. അക്കാദമിക ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അവർ വിദ്യാർഥിനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ലുൽവ ബിൻത് റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാതിർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു.
അംഗീകാരത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വിദ്യാർഥിനികളും അവരുടെ മാതാക്കളും ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി യോട് കൃതഞ്ജത രേഖപ്പെടുത്തി.
