Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉന്നത വിജയം നേടിയ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 6:56 PM IST

    ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് അനുമോദനം

    text_fields
    bookmark_border
    അമീരി ദിവാനിൽ അമീറിന്റെ പത്നി ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അനുമോദിച്ചത്
    ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് അനുമോദനം
    cancel

    ദോഹ: കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികളെ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ പത്നി ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി അനുമോദിച്ചു. അമീരി ദിവാനിലെ മുശൈരിബ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് വിജയികളെ ആദരിച്ചത്.

    അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ മികവിനും വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കും ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി വിദ്യാർഥിനികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. അക്കാദമിക ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അവർ വിദ്യാർഥിനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ​വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ലുൽവ ബിൻത് റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാതിർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു.

    അംഗീകാരത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വിദ്യാർഥിനികളും അവരുടെ മാതാക്കളും ശൈഖ ജവഹർ ബിൻത് ഹമദ് ബിൻ സുഹൈം ആൽഥാനി യോട് കൃതഞ്ജത രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Studentscongratulationsachieved
    News Summary - Congratulations to the students who achieved high results
    Similar News
    Next Story
    X