    Qatar
    Qatar
    date_range 4 Sept 2025 8:40 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 8:40 AM IST

    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം

    അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ അ​മീ​റി​ന്റെ പ​ത്നി ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഹൈം ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​ത്
    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം
    അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ അ​മീ​റി​ന്റെ പ​ത്നി ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഹൈം ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ പ​ത്നി ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഹൈം ആ​ൽ ഥാ​നി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ മു​ശൈ​രി​ബ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വി​നും വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഹൈം ആ​ൽ ഥാ​നി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​ക്ക​ളും ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഹൈം ആ​ൽ ഥാ​നി​യോ​ട് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

