    കോം​ഗോ- റു​വാ​ണ്ട സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; സംയുക്ത മേൽനോട്ട സമിതി യോ​ഗം ന​ട​ന്നു

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    cancel

    ദോ​ഹ: വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി.​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച കോം​ഗോ​യും റു​വാ​ണ്ട​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജോ​യ​ന്റ് ഓ​വ​ർ​സൈ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ​സ്.​എ, കോം​ഗോ, റു​വാ​ണ്ട, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യ ജോ​യ​ന്റ് ഓ​വ​ർ​സൈ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ യോ​ഗ​മാ​ണ് ചേ​ർ​ന്ന​ത്. യു.​എ​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി​സ​ൺ ഹു​ക്ക​ർ, യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​വോ​യി​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റു​മാ​യ മ​സ്സാ​ദ് ബൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി.​ആ​ർ.​സി, റു​വാ​ണ്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്കി​ൽ (ആ​ർ.​ഇ.​ഐ.​എ​ഫ്) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ആ​ർ.​ഇ.​ഐ.​എ​ഫ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ഫ്‌.​ഡി‌.​എ​ൽ.‌​ആ​ർ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​യും നി​രാ​യു​ധ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം, പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ക്ഷി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    കോം​ഗോ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, കോം​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും എം 23 ​വി​ഭാ​​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ട​വു​കാ​രെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കോം​ഗോ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ കോം​​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത​പ​ക്ഷ​മാ​യ കോം​​ഗോ റി​വ​ർ അ​ലൈ​ൻ​സ് എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എം23 ​വി​ഭാ​​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ത​ത്ത്വ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ദോ​ഹ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത സ​മി​തി, ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

