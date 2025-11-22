Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:16 AM IST

    കോം​ഗോ-​എം 23 മൂവ്മെന്റ് സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു.​എ​സ്

    കോം​ഗോ-​എം 23 മൂവ്മെന്റ് സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു.​എ​സ്
    ദോ​ഹ:​ കോം​ഗോ (ഡി.​ആ​ർ.​സി) സ​ർ​ക്കാ​റും കോം​ഗോ റി​വ​ർ അ​ല​യ​ൻ​സും (എം 23 ​മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്) ത​മ്മി​ൽ ദോ​ഹ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് ഫോ​ർ പീ​സ് ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ കോം​ഗോ​യും വി​മ​ത ഗ്രൂ​പ്പാ​യ എം 23​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 19-20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന, കോം​ഗോ​യും റു​വാ​ണ്ട​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ മെ​ക്കാ​നി​സം (ജെ.​എ​സ്.​സി.​എം) നാ​ലാ​മ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. യു.​എ​സ്, കോം​ഗോ, റു​വാ​ണ്ട, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​യ ടോ​ഗോ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ക​മീ​ഷ​നു​മാ​ണ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 27ന് ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗം​കൂ​ട്ടു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. 2025 മാ​ർ​ച്ച് 18ന് ​ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ, കോ​ൺ​ഗോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫെ​ലി​ക്സ് ഷി​സെ​കെ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​വ​ദി​ക്കാ​നും വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഘ​ട​ക​മാ​യി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് കോം​ഗോ സ​ര്‍ക്കാ​റും കോം​ഗോ റി​വ​ര്‍ അ​ല​യ​ന്‍സും ത​മ്മി​ല്‍ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദോ​ഹ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ക​രാ​റി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍ ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ജ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Congo-M23 Movement Peace Efforts; US Commends Qatar's Mediation Efforts
