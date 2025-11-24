Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകോം​ഗോ -എം 23...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:51 PM IST

    കോം​ഗോ -എം 23 ​മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി
    കോം​ഗോ -എം 23 ​മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ
    cancel



    ദോ​ഹ: കോം​ഗോ (ഡി.​ആ​ർ.​സി) സ​ർ​ക്കാ​റും കോം​ഗോ റി​വ​ർ അ​ല​യ​ൻ​സും (എം 23 ​മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്) ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ദോ​ഹ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് ഫോ​ർ പീ​സി​നെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്ലാ​മി​ക് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ​ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ഒ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ക​രാ​ർ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദോ​ഹ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് ഫോ​ർ പീ​സ് ക​രാ​ർ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ കോം​ഗോ​യും വി​മ​ത ഗ്രൂ​പ്പാ​യ എം 23 ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

    2025 മാ​ർ​ച്ച് 18ന് ​ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ, കോം​ഗോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫെ​ലി​ക്സ് ഷി​സെ​കെ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​വ​ദി​ക്കാ​നും വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഘ​ട​ക​മാ​യി. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 19-20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വാ​ഷിം​ഗ്ട​ൺ ഡി.​സി.​യി​ൽ ന​ട​ന്ന, കോം​ഗോ​യും റു​വാ​ണ്ട​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ മെ​ക്കാ​നി​സം (ജെ.​എ​സ്.​സി.​എം) നാ​ലാ​മ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar
    News Summary - Congo-M23 Movement Peace Agreement
    Similar News
    Next Story
    X