    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 March 2026 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 1:38 PM IST

    മേ​ഖ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം; ലോകനേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    സം​ഘ​ർ​ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും -അ​മീ​ർ
    മേ​ഖ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം; ലോകനേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ് യാൻ

    ദോ​ഹ: ​ഖ​ത്ത​റി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ് യാൻ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ അടക്കം വിവിധ ലോക നേതാക്കളുമാ​യി ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ​നേ​താ​ക്ക​ളുമായി അമീർ പങ്കുവെച്ചു. ​

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ അ​മീ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ഒ​രു​ക്കുമെന്നും അമീർ വിശദമാക്കി. ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ലോ​ക​ത്തെ​യും സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​റാ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ് യാ​നു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​ല​വി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും യു.​എ.​ഇ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    ഖത്തറിന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോൺ ഇ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണ​വും സ​മു​ദ്ര​പാ​ത നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

