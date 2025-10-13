Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപാ​കി​സ്താ​ൻ -അ​ഫ്ഗാ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 1:03 PM IST

    പാ​കി​സ്താ​ൻ -അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ
    പാ​കി​സ്താ​ൻ -അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ

    ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പാ​കി​സ്താ​ൻ -അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsborderQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Conflict on the Pakistan-Afghan border
    Similar News
    Next Story
    X