പാകിസ്താൻ -അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷംtext_fields
ദോഹ: പാകിസ്താൻ -അഫ്ഗാനിസ്താൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഖത്തർ. ഇത് പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാണ്.
സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സംയമനം പാലിക്കാനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഇരുപക്ഷത്തോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ആഗോള സുരക്ഷയും സമാധാനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഖത്തർ പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
