    Qatar
    Qatar
    Posted On
    15 Feb 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    15 Feb 2026 11:01 AM IST

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    ദോ​ഹ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം (ജി.​ടി.​എ​ഫ്) യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ജീ​ഷ് തി​ക്കോ​ടി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി.​ടി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ഘ​ട​കം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​രം​ഭ​കാ​ലം മു​ത​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ജീ​ഷി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം സം​ഘ​ട​ന​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഫ​രീ​ദ് തി​ക്കോ​ടി, ഷാ​ജി പു​റ​ക്കാ​ട്, സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജാ​ഫ​ർ, സ​ലീം, നി​ധീ​ഷ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

