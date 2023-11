cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത് കൊ​ളം​ബോ, മ​നി​ല, കൈ​റോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.. ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ങ്കോ​ക്, ഹീ​ത്രൂ, മ​നി​ല, കൈ​റോ, കൊ​ളം​ബോ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​സ്ഥി​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2023ന്റെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 26.84 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 44.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വും ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 24 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന​വു​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1206475 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 4305391 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ന്നീ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 4398427, 4002657 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 67285 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്ക​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ർ​ഗോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് 3.38 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ ലി​യോ​ൺ, ടു​ലൂ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സും ബി​ർ​മി​ങ്ഹാം, ചെ​ങ്ഡു, ചോ​ങ് കി​ങ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​റി​യി​ച്ചു. 38 എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Colombo, Manila and Cairo were the most visited destinations from Hamad International Airport