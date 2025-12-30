Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 12:08 PM IST

    ഖത്തറിൽ ഇന്ന് മുതൽ ശീതക്കാറ്റ്, തണുപ്പേറും

    ഖത്തറിൽ ഇന്ന് മുതൽ ശീതക്കാറ്റ്, തണുപ്പേറും
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും ത​ണു​പ്പി​നും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ്. തീ​ര​ത്ത് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ശീ​ത​ക്കാ​റ്റു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. കാ​റ്റു മൂ​ലം താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ൽ ഖോ​റി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് - പ​തി​ന​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്. ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ദോ​ഹ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല, ഇ​രു​പ​ത്തി​യാ​റ് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്.

    ത​ണു​പ്പു കൂ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തോ വേ​ണ്ട​ത്ര വാ​യു​പ്ര​വാ​ഹ​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ടു​കാ​യാ​ൻ തീ​യോ ക​രി​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

