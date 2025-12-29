Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:28 AM IST

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ശീ​ത​ത​രം​ഗം

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ശീ​ത​ത​രം​ഗം
    ദോ​ഹ: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശീ​ത​ത​രം​ഗ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ശീ​ത​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ശീ​ത​ത​രം​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പു കൂ​ടും.

    അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഉ​ട​നീ​ളം ഇ​തേ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ‍യു​ന്നു. അ​ൽ ഖോ​റി​ലും മി​സ​ഈ​ദി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല.25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല. അ​ൽ ഷ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ ജു​മൈ​ലി​യ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

