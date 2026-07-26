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    Qatar
    Posted On
    date_range 26 July 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 7:38 AM IST

    കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ​ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

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    കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ​ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
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    കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ​ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഓ​പ്പ​ൺ ബ്രോ​ഷ​ർ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ നിർവഹിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ​യു​ടെ 2026–27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഓ​പ്പ​ൺ ബ്രോ​ഷ​ർ സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ, കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ഡോ. ​ബി​ജു ആ​ന്റ​ണി​ക്ക് ആ​ദ്യ​പ്ര​തി കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ച്ചേ​രീ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. (ഡോ.) ​നി​സാ​ർ കോ​ച്ചേ​രി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സു​ര​ന്യ എ​സ്. കു​മാ​ർ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ലി​സ​ബാ കു​ര്യ​ൻ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ (അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ & പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ്) മു​സ്ത​ഫ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എ., സി.​എ​സ്. ബെ​നി മാ​ത്യു, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ. റി​ഷാ​ദ് കോ​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:admissionGulf UpdateQatar News
    News Summary - Cocherys School of Law Admission Brochure Released
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