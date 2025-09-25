Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 12:44 PM IST

    കാലാവസ്ഥ മാറ്റം; ജാഗ്രത പാലിക്കണം

    climate change
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ട​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:climate changeGulf NewsQatar NewsMinistry of Labor
    News Summary - Climate change; be careful
