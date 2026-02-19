Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 11:54 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യും 'ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്' പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ

    ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. ന​ന്മ നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്നു -എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള 'ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്' പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ 'ചാ​രി​റ്റി പാ​ർ​ട്ണ​ർ' പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ലു​ലു​വി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​കും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മ്പ​താം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റോ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1,200ൽ ​അ​ധി​കം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത​വി​ഹി​തം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കും. ഒ​മ്പ​താം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന തു​ക അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ ലു​ലു റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഡോ​ണ​ർ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ആ​മി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​സി​രി, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ടി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ലു​ലു ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച ആ​മി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​സി​രി മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ​ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ടി​യ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​നി​ൽ 'ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്' പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​കൂ​ടി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ലു​ലു​വി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി ചാ​രി​റ്റി പാ​ർ​ട്ണ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ത​രം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:LuLu Hypermarketqatar​'Shop and Donate' campaign
    News Summary - Lulu Hypermarket launches 'Shop and Donate' program
