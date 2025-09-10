Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Qatar
    date_range 10 Sept 2025 11:44 AM IST
    date_range 10 Sept 2025 11:44 AM IST

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ 12ന് ​പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ 12ന് ​പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും
    ദോ​ഹ: അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യി​ലെ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു ശേ​ഷ​മു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള (2025- 2026) അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ത -ധാ​ർ​മി​ക ശി​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത് നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ കെ.​ജി മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ധ്യ​യ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ഹ​മൂ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ കെ.​ജി മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും (രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​രെ), 7, 8 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച (രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ), ശ​നി​യാ​ഴ്ച (രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​രെ) ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും 9, 10 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ (രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ) അ​ധ്യ​യ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ സ്പെ​ഷ​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ (8.00 - 9.30 am), ശ​നി (8.30- 1.30) ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ദ്റ​സ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 55839378 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:classesQatarNewsal madrasa islamiyaAl Islamia
    News Summary - Classes at Al Madrasa Al Islamia will resume on the 12th
