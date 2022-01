സിവിൽ ഡിഫൻസ്​: നിർദേശം പാലിക്കാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി വരും

cancel camera_alt ക്യാപ്റ്റൻ അയ്യൂബ് സാലിഹ് നാസർ അൽ ഷത്ഫ്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും നടപ്പിൽവരുത്താൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന കമ്പനികളും സ്​ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതടക്കമുള്ള നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്.

ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നുമാസത്തേക്കെങ്കിലും സ്​ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്നും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ശൈത്യകാലത്ത് അഗ്നിബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ വെബിനാറിലാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അഗ്നിബാധ സംഭവിച്ചാൽ ഏഴു മിനിറ്റ്​ കവിയാതെ തന്നെ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ വിഭാഗം സംഭവസ്​ഥലത്തെത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട സ്​ഥലത്ത്​ എത്താൻ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ വേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ബോധവത്​കരണ ഉദ്യോഗസ്​ഥൻ ക്യാപ്റ്റൻ അയ്യൂബ് സാലിഹ് നാസർ അൽ ഷത്ഫ് പറഞ്ഞു. സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വഴിമാറിക്കൊടുക്കണം. ഇൻറർസെക്ഷനിൽ വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നതുമൂലം ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയാണെങ്കിൽ അത് അധികൃതർ നീക്കിത്തരും. അഗ്നിബാധ സംഭവിച്ച സ്​ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ കൂടരുതെന്നും അത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ശൈത്യകാലത്ത് ക്യാമ്പിങ്​ സൈറ്റിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ അകന്നുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്യാമ്പിങ്​ ഏരിയ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ അൽ ഷത്ഫ് നിർദേശിച്ചു. Show Full Article

